Двоих пострадавших в Старобельске переводят на лечение в Москву

Двоих пострадавших в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР решили доставить в клиники Москвы для лечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. По его словам, эвакуировать пациентов в столицу решили по итогам телемедицинских консультаций.

Молодой человек 2003 года рождения уже госпитализирован в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова. Транспортировку он перенес удовлетворительно, состояние пациента оценивается как тяжелое. Сейчас проводится медэвакуация девушки 2003 года, она также в тяжелом состоянии.

Согласно официальным данным, в момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. МЧС объявило о завершении спасательных работ, там сообщили, что «всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли». Омбудсмен по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк говорила, что среди погибших несовершеннолетних не было. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сегодня заявила, что «погиб 21 ребенок, ранены и пострадали более 60 детей». Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что «пострадало 65 детей».