В Дагестане стартовало строительство дороги к новому детскому центру на Каспии

В Дербентском районе Дагестана началось строительство подъездной дороги протяженностью 9,1 км к будущему всероссийскому детскому центру «Дагестан», который возводится в рамках проекта «Каспийский прибрежный кластер», сообщили в правительстве республики.

В Республике Дагестан дан старт дорожному строительству, которое обеспечит транспортную доступность к крупному детскому реабилитационно-образовательному комплексу. Объект, получивший название «Подъезд к ВДЦ Дагестан», соединит новую здравницу с федеральной трассой Р-217. Работы ведутся в Дербентском районе в границах национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчикам предстоит выполнить полный цикл земляных работ, а также уложить дорожное полотно облегченного типа с двухслойным асфальтобетонным покрытием. В проект включено обустройство водопропускных труб, перекрестков и примыканий. Особое внимание уделено безопасности: на трассе появятся дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики и разметка. Кроме того, в рамках контракта предусмотрена рекультивация нарушенных земель и компенсационные природоохранные мероприятия.

Как отмечают в региональном минтрансе, детский центр на побережье Каспийского моря задуман как современный оздоровительный и образовательный хаб. Он рассчитан на прием детей из различных субъектов России. Сам комплекс входит в масштабный туристический проект «Каспийский прибрежный кластер», являющийся составной частью федеральной инициативы «5 морей и озеро Байкал».

Плановый срок завершения всех строительных процессов, включая ввод дороги в эксплуатацию, установлен на декабрь 2027 года. Введение объекта в строй позволит разгрузить транспортные потоки и создать комфортные условия для доставки отдыхающих к морю.

Станислав Маслаков