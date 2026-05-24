МЧС предупредило жителей Дагестана о ливнях, граде и усилении ветра 24-26 мая

В период с 24 по 26 мая 2026 года в Республике Дагестан прогнозируются ливневые дожди, град и порывы ветра, достигающие 15–20 метров в секунду, что может спровоцировать подъем уровня воды в реках и сход небольших селевых потоков, предупредили в региональном управлении МЧС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан распространило штормовое предупреждение о надвигающейся непогоде. Согласно оперативной сводке, размещенной в официальном Telegram-канале ведомства, в ближайшие трое суток — с субботы по понедельник — в регионе установится ненастная погода. Ожидаются мощные грозовые фронты, ледяные осадки и шквалистый ветер.

Особое внимание спасатели уделяют горным территориальным зонам. В Цумадинском, Цунтинском и Тляратинском районах, а также на Бежтинском участке синоптики фиксируют вероятность схода снежных масс. Уровень лавинной опасности там оценивается как слабый, однако жителей и туристов призывают к осторожности.

Непогода может вызвать гидрологические изменения в руслах местных рек. Специалисты не исключают краткосрочного повышения уровня воды и активизации селевых процессов малого объема. Под ударом стихии могут оказаться низинные участки и подтопляемые территории.

Это предупреждение последовало за аналогичным прогнозом, который публиковался в середине месяца. С 18 по 20 мая в республике также ждали сильные ливни, град и ветровые порывы до 20–23 м/с.

Напомним, что весной 202 года Северный Кавказ пережил масштабное наводнение, вызванное продолжительными и интенсивными осадками. Жертвами паводков стали шесть человек. Стихия нанесла урон более чем 10 тысячам жилых строений. Наибольшие разрушения тогда зафиксировали в Махачкале, Каспийске, а также в Хасавюртовском и Дербентском районах.

Из-за катастрофического половодья с 9 апреля 2026 года на территории Дагестана и соседней Чечни ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации. Власти анонсировали выплату единовременных компенсаций гражданам, потерявшим имущество. Общий объем заложенных на эти цели бюджетных средств превысил 1,1 млрд руб.

Станислав Маслаков