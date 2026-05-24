Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС предупредило жителей Дагестана о ливнях, граде и усилении ветра 24-26 мая

В период с 24 по 26 мая 2026 года в Республике Дагестан прогнозируются ливневые дожди, град и порывы ветра, достигающие 15–20 метров в секунду, что может спровоцировать подъем уровня воды в реках и сход небольших селевых потоков, предупредили в региональном управлении МЧС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан распространило штормовое предупреждение о надвигающейся непогоде. Согласно оперативной сводке, размещенной в официальном Telegram-канале ведомства, в ближайшие трое суток — с субботы по понедельник — в регионе установится ненастная погода. Ожидаются мощные грозовые фронты, ледяные осадки и шквалистый ветер.

Особое внимание спасатели уделяют горным территориальным зонам. В Цумадинском, Цунтинском и Тляратинском районах, а также на Бежтинском участке синоптики фиксируют вероятность схода снежных масс. Уровень лавинной опасности там оценивается как слабый, однако жителей и туристов призывают к осторожности.

Непогода может вызвать гидрологические изменения в руслах местных рек. Специалисты не исключают краткосрочного повышения уровня воды и активизации селевых процессов малого объема. Под ударом стихии могут оказаться низинные участки и подтопляемые территории.

Это предупреждение последовало за аналогичным прогнозом, который публиковался в середине месяца. С 18 по 20 мая в республике также ждали сильные ливни, град и ветровые порывы до 20–23 м/с.

Напомним, что весной 202 года Северный Кавказ пережил масштабное наводнение, вызванное продолжительными и интенсивными осадками. Жертвами паводков стали шесть человек. Стихия нанесла урон более чем 10 тысячам жилых строений. Наибольшие разрушения тогда зафиксировали в Махачкале, Каспийске, а также в Хасавюртовском и Дербентском районах.

Из-за катастрофического половодья с 9 апреля 2026 года на территории Дагестана и соседней Чечни ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации. Власти анонсировали выплату единовременных компенсаций гражданам, потерявшим имущество. Общий объем заложенных на эти цели бюджетных средств превысил 1,1 млрд руб.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все