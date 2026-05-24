Прокуратура Дагестана выясняет причины аварии с маршруткой под Кизилюртом

Прокуратура Республики Дагестан инициировала проверочные мероприятия после дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового микроавтобуса и грузового автомобиля, случившегося 24 мая 2026 года на федеральной трассе в Кизилюртовском районе, сообщили в ведомстве.

Надзорные органы Дагестана подключились к выяснению обстоятельств серьезного дорожного инцидента, произошедшего вблизи населенного пункта Кульбез. По предварительной информации, столкновение пассажирского микроавтобуса с грузовой машиной зафиксировано днем 24 мая.

Для координации работы оперативных служб и сотрудников правопорядка на место аварии незамедлительно направились представители Кизилюртовской межрайонной прокуратуры. Как сообщили в ведомстве, в рамках проверки предстоит детально разобраться в деталях случившегося.

Особое внимание при проведении надзорных мероприятий будет уделено анализу соблюдения норм законодательства, регулирующего организацию пассажирских перевозок. Прокуроры намерены оценить все аспекты безопасности рейса, включая состояние дорожного полотна и действия водителей.

Ход процессуальной проверки, а также ее итоги поставлены на строгий контроль в региональном надзорном ведомстве.

Ранее в социальных сетях очевидцы сообщали о сложной дорожной обстановке на данном участке трассы, однако официальных комментариев о пострадавших на данный момент не поступало. Подобные аварии на федеральных трассах часто требуют пересмотра маршрутов и режима движения общественного транспорта, что становится предметом отдельного разбирательства.

Станислав Маслаков