На Ставрополье почти 8 тысяч сельчан остаются без центрального водопровода

Порядка 8 тысяч обитателей сельских населённых пунктов Ставропольского края вынуждены использовать привозную питьевую воду из-за отсутствия централизованной системы водоснабжения, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, на сельских территориях региона около 8 тысяч человек до сих пор лишены возможности получать воду из центрального водопровода. Жителям приходится пользоваться доставляемой ресурсами питьевой жидкостью. При этом, как отмечают специалисты, доля качественной привозной воды за минувшие несколько лет оставалась стабильно высокой — в 2025 году этот показатель зафиксирован на уровне 97,6%.

В пресс-службе управления уточнили: в целом доступность доброкачественной питьевой воды для населения края превышает средние цифры по Российской Федерации. В прошлом году общий уровень обеспеченности составил 96,8%, а в городах этот показатель достиг 98,6%.

Контраст между городской и сельской инфраструктурой особенно заметен на фоне недавних инцидентов. Так, в марте текущего года сбои с водоснабжением наблюдались в регионе Кавказских Минеральных Вод. Причиной тогда назывались неполадки на Эшкаконском водохранилище.

Эксперты обращают внимание: если в городах проблема чаще всего носит временный характер и связана с авариями, то в сельской местности отсутствие водопровода является системным вызовом. Для почти 8 тысяч человек доставка воды — не временная мера, а повседневная реальность.

Станислав Маслаков