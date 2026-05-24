В Новороссийске реализуют туристические инвестпроекты на 34,8 млрд рублей

В индустрии гостеприимства Новороссийска реализуют инвестиционные проекты общей стоимостью в 34,8 млрд руб. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В ведомстве уточнили, что ООО «Черноморие», ООО «СЗ Алмазстрой», ООО «НПК» создают гостиничные комплексы со встроенными помещениями общественно-делового назначения на 4195 номеров. В результате реализации инвестиционных проектов появится 941 новое рабочее место.

На развитие туристской инфраструктуры за последние два года направили 119 млн руб., в том числе на благоустройство пляжей и туристических маршрутов.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», с начала 2026 года город посетили 316 тыс. туристов. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Часть туристов может выбрать альтернативные направления из-за опасений, связанных с экологической ситуацией в соседних муниципальных образованиях Туапсе, Анапа и атак БПЛА. Но на территории Новороссийска приняты необходимые меры, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и безопасно»,— заверили в пресс-службе администрации города.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации для информирования отдыхающих используются автоматизированная система централизованного оповещения, цифровая платформа «Мой-Новороссийск.рф» (раздел «Городские оповещения») и push-уведомления в мобильном приложении «МЧС России». Разработан порядок эвакуации с пляжей при атаках БПЛА, безэкипажных катеров (БЭКов) и выходе смерчей на сушу. Адреса укрытий опубликованы на официальном сайте администрации и в приложении «Безопасный Новороссийск». За обстановкой на побережье следит система «Безопасный город». Проведены практические тренировки по эвакуации отдыхающих на всех пляжах Новороссийска. На протяжении всего сезона будет осуществляться контроль за спасателями и санитарным состоянием пляжей.

Маргарита Синкевич