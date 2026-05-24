Экс-спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова похоронят в Буйнакском районе

Бывший председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, скончавшийся на 79-м году жизни, будет предан земле в селе Буглен Буйнакского района республики, сообщил общественник Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

В Дагестане прощаются с одним из самых влиятельных политиков новейшей истории региона. Хизри Шихсаидов, возглавлявший республиканский парламент с февраля 2013 по сентябрь 2021 года, ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе законодательного собрания.

Общественный деятель Шамиль Хадулаев детали церемонии: тело бывшего спикера будет захоронено в родовом селе Буглен. Исламский обряд выражения соболезнований — тазият — пройдет в Махачкале после завершения похорон.

Политическая карьера Шамиля Шихсаидова охватывала почти три десятилетия. В разные периоды он занимал посты первого заместителя председателя госсовета, главы правительства республики, руководителя счётной палаты Дагестана. Также он избирался депутатом Государственной думы двух созывов, что делало его фигурой федерального масштаба.

Эксперты отмечают, что уход Шамиля Шихсаидова знаменует собой завершение целой эпохи в региональной политике: в 2010-е годы его считали одним из ключевых архитекторов законодательной базы республики. Несмотря на почтенный возраст, он до последних дней сохранял авторитет среди коллег и земляков, проживая в Махачкале.

Станислав Маслаков