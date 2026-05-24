Экс-депутат думы Пятигорска получил три года за махинации с санаторием

Экс-гендиректор санатория «Жемчужина Кавказа» и бывший депутат гордумы Пятигорска Константин Корниенко приговорён к трём годам лишения свободы за мошенничество с реализацией санаторного имущества в Ессентуках, однако свою вину фигурант не признал, уточняется в решении суда.

Ессентукский городской суд вынес обвинительный вердикт в отношении 54-летнего Константина Корниенко. Бывший руководитель ОАО «Санаторий „Жемчужина Кавказа“», ранее избиравшийся в представительный орган Пятигорска, признан виновным в особо крупном мошенничестве. Наказание — три года колонии общего режима плюс штраф в размере 250 тыс. руб.

Как установили следствие и суд, противоправная схема реализовывалась поэтапно. Весной 2019-го Константин Корниенко, занимая кресло директора здравницы, организовал фиктивную оценку активов. Специалисты намеренно занизили стоимость малого спального корпуса и девяти производственно-складских построек санатория. При реальной цене свыше 28 млн руб. недвижимость была продана всего за 10 млн руб.

Покупателем выступила компания «Арбис», оформленная на знакомую Корниенко. Однако спустя непродолжительное время фирма перешла под контроль супруги обвиняемого, а затем женщина подарила предприятие мужу. Таким образом, бывший депутат стал полноправным владельцем активов.

Ущерб от этих действий оказался двойным. 20% уставного капитала ОАО принадлежит правительству Ставрополья. Следовательно, государство потеряло порядка 3 млн руб. Самому санаторию, по подсчетам экспертов, причинен урон на сумму около 15 млн руб.

В зале суда Константин Корниенко настаивал на собственной невиновности. «Все решения принимались с ведома совета директоров, — заявил бывший гендиректор. — Оценку проводила солидная компания с безупречной репутацией. Те строения находились в аварийном состоянии: на крыше одного корпуса росли деревья, котельное оборудование из-за долгого простоя превратилось в груду металлолома». Подсудимый при этом признавал, что земельный участок в центре города-курода являлся ликвидным активом. Константин Корниенко пояснял: «Супруга никогда не занималась предпринимательской деятельностью. Я решил сделать ее учредителем — хотел создать семейный бизнес. А затем переоформил компанию на себя, чтобы жена не волновалась лишний раз».

Суд счел эти аргументы несостоятельными. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Наказание экс-депутат будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Станислав Маслаков