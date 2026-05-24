Ставропольские пасечники записали обращение к властям после массовой гибели пчел

Пасечники Ставропольского края направили обращение президенту, заявив о массовой гибели пчел в 25 хозяйствах после обработки рапсовых полей пестицидом», в результате чего ущерб превысил 30 млн руб.

Как сообщается в коллективном послании, размещенном пчеловодами в муниципальном паблике, обработка цветущего рапса в колхозе была проведена препаратом первого класса опасности для медоносных насекомых. При этом, по утверждению аграриев, местный СПК не уведомил владельцев пасек о предстоящей химической атаке, что прямо противоречит действующему законодательству.

Согласно данным обращающихся, ситуация развивалась стремительно: 8 мая ульи были полны живых особей, однако уже к 13 мая пасеки практически опустели. Семья пчеловодов из Ипатово записала обращение к губернатору Ставропольского края, указывая на подозрительное совпадение сроков обработки полей и гибели насекомых.

«Пчелу нельзя запереть на месяц, как автомобиль в гараже. В условиях жары это означает верную гибель всей семьи», — отмечают авторы документа. Они уточняют, что в объявлении о химобработке отсутствовали ключевые параметры: период изоляции, точные сроки токсической опасности и методы применения пестицидов. Более того, запланированный график опрыскивания был растянут практически на весь май, что делает выживание колоний невозможным.

Помимо материального ущерба, жители сообщают о прямом вреде здоровью. Некоторые из них, не имевшие ранее аллергии, утверждают, что после контакта с отравленными насекомыми испытали интоксикацию. Пчеловоды предупреждают: Ипатово рискует остаться без опыления. «Нас ждет пустыня. Мы не получим ни огурцов, ни кабачков, ни тыквы», — сетуют они. Отсутствие летающих опылителей способно уничтожить урожай фруктов, ягод и овощей на приусадебных участках.

Аналогичные сигналы о массовом море насекомых поступают из других регионов, что указывает на системный характер проблемы. Пчеловоды требуют от властей провести проверку законности действий колхозов и соблюдения нормативов при применении пестицидов.

Станислав Маслаков