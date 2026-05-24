Синоптики продлили штормовое предупреждение на Ставрополье до 26 мая

Специалисты регионального Гидрометцентра предупредили жителей Ставропольского края о затяжной непогоде, которая накроет регион с 24 по 26 мая и будет сопровождаться ливнями, грозами, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Как сообщили в Ставропольском гидрометцентре, уже в ближайшие часы — с 12:00 до 14:00 24 мая — на территорию края обрушится комплекс неблагоприятных погодных явлений. Ухудшение погоды продлится до конца текущих суток, а затем и в течение двух последующих дней.

По информации синоптиков, в период с 24 по 26 мая 2026 года местами в регионе ожидаются сильные осадки в виде продолжительного дождя и ливней. Атмосферная нестабильность будет подкреплена грозами и выпадением града. Особую опасность для населения и инфраструктуры представляет усиление ветра: его порывы могут достигать 20–25 метров в секунду.

«Жителям и гостям края следует соблюдать меры предосторожности. Из-за шквалистого ветра возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и обрушение слабо укрепленных конструкций», — предупреждают в Гидрометцентре.

Из-за обильных осадков на основных реках края уровень воды частично может подняться выше неблагоприятных отметок, что требует особого внимания со стороны служб гражданской обороны.

Метеорологи рекомендуют автомобилистам по возможности воздержаться от поездок в пик непогоды, а пешеходам — избегать нахождения возле рекламных щитов и деревьев. Экстренные службы региона приведены в режим повышенной готовности.

Напомним, что аналогичное предупреждение уже вводилось ранее в мае 2026 года. Нынешняя волна осадков, по оценкам экспертов, станет одной из самых продолжительных в текущем месяце.

Станислав Маслаков