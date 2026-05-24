Стоимость минимальной продуктовой корзины на Ставрополье выросла на 6,4%

В апреле 2026 года специалисты Севкавказстата зафиксировали очередное подорожание минимального продовольственного набора и фиксированной корзины потребительских товаров в Ставропольском крае, где базовый продуктовый минимум теперь обходится в 7 973 руб. на человека — на 0,77% больше, чем в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики территориального органа Федеральной службы госстатистики по Северо-Кавказскому федеральному округу подвели итоги ежемесячного мониторинга. Согласно опубликованным данным, проживание в Ставропольском крае продолжает дорожать. Минимальный набор продуктов питания, в который включены хлеб, молоко, мясная продукция, яйца, овощи и прочие товары первой необходимости, в пересчете на одного человека в месяц достиг отметки 7 973 руб.

По сравнению с мартом 2026 года прирост составил 0,77%. Если сопоставить с показателями декабря 2025-го, то удорожание оказалось более существенным — 6,41%. При этом в среднем по Российской Федерации аналогичная корзина стоит несколько дешевле: 7 762 руб. Примечательно, что общефедеральный темп роста цен оказался скромнее — плюс 0,65% за месяц и 5,36% с начала года.

«Социальный набор включает исключительно базовые продукты, без которых невозможно обеспечить ежедневное питание, — пояснили в ведомстве. — Это стандартная потребительская корзина, используемая для сравнительного анализа».

Еще более заметное увеличение нагрузки на бюджет жителей региона демонстрирует фиксированный перечень потребительских товаров и услуг. В апреле 2026 года его стоимость в Ставропольском крае составила 26 119 руб. на человека ежемесячно. Месячный рост ограничился 0,53%, а с декабря прошлого года прибавка достигла 3,11%.

Общероссийский аналог, как и в предыдущем случае, превышает региональные цифры — 26 581 руб. Динамика по стране: плюс 0,42% относительно марта и 3,39% к итогам 2025 года.

Станислав Маслаков