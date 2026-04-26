Попытка номер три

В субботу, 25 апреля, 31-летний репетитор и разработчик видеоигр Коул Томас Аллен попытался проникнуть на торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Мужчина открыл огонь у входа в банкетный зал, но был нейтрализован сотрудниками секретной службы и полицией. Его подозревают в попытке покушения на президента США Дональда Трампа и членов его администрации. Президент уже сообщил, что стрелок действовал в одиночку и что нападение не связано с операцией США в Иране. В понедельник мужчина предстанет перед судом сразу по нескольким обвинениям.

Вечер 25 апреля американские журналисты запомнят надолго. Торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором впервые за время своего президентства присутствовал Дональд Трамп, был прерван стрельбой. Присутствующие в зале услышали звуки выстрелов, доносившиеся из зоны досмотра, а затем увидели, как представители секретной службы уводят из зала президента и первую леди Меланию Трамп. На ужине присутствовали более 2,5 тыс. гостей. Многие попрятались под столы, некоторые стали снимать происходящее на телефоны. Однако передать кадры в реальном времени было невозможно из-за проблем со связью.

Ситуация нормализовалась спустя полчаса. К этому моменту выяснилось, что стрелка перехватили еще на подходе к залу: место проведения мероприятия находится на цокольном этаже печально известного отеля Washington Hilton, у входа в который в 1981 году произошло покушение на президента Рональда Рейгана.

Сотрудники секретной службы перехватили нападавшего у рамок металлоискателя в зоне финального досмотра — она расположена прямо перед лестницей, ведущей в зал. На обнародованном Трампом видео с камер наблюдения отеля видно, как мужчина пытается прорваться внутрь, но его практически сразу валят на пол. При задержании сотрудники секретной службы и полицейские обнаружили у мужчины дробовик, пистолет и несколько ножей.

Спустя час после неудачной попытки нападения Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение, в котором поблагодарил правоохранительные органы за «фантастическую работу» и сказал, что «шоу должно продолжаться», но финальное решение за службами безопасности. Затем в серии постов американский лидер сообщил, что с ним, первой леди и присутствовавшими на мероприятии членами кабинета все в порядке и что он боролся за то, чтобы не уезжать из отеля и продолжить вечер. Наконец, он назвал стрелка «больным человеком» и «психом—одиноким волком».

Вечер в итоге все же продолжился, но уже не в отеле, а в Белом доме, где была созвана экстренная пресс-конференция.

Трамп вышел к присутствующим в том же смокинге, который был на нем в момент нападения, и произнес речь, в которой заявил о единении гостей вечера, несмотря на различия в политических взглядах, и назвал действия стрелка атакой на конституцию. Он вновь поблагодарил службы безопасности и сообщил, что один офицер секретной службы был ранен. Президент навестил его в больнице перед выходом к СМИ. Трамп признался, что изначально принял выстрелы за звуки разбившейся посуды, но его жена сразу поняла, что происходит, и произошедшее стало для нее психологической травмой.

Трамп пообещал вновь провести ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома через месяц и заверил присутствующих, что произнесет на нем скучную речь, чтобы все могли спокойно насладиться вечером. Президент также заявил, что стрельбы не произошло бы, если бы ужин проводился в строящемся в Белом доме новом бальном зале. Наконец, он указал, что работа президента опасна, и сравнил ее с работой гонщика или тореадора. Мотивы нападавшего, по версии Трампа, не связаны с операцией США в Иране.

Личность нападавшего стала известна в тот же вечер: исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш сообщил, что это 31-летний репетитор Коул Томас Аллен, работавший в компании C2 Education в Калифорнии. Мужчина также известен тем, что занимался разработкой компьютерных игр-шутеров. Он приехал в Вашингтон на поезде через Чикаго и забронировал номер в Washington Hilton. Все оружие было приобретено легально, ранее мужчина не привлекался за правонарушения.

Позднее в эфире NBC Бланш рассказал, что мотивы стрелка пока до конца не ясны, но его вероятной целью были «высокопоставленные должностные лица администрации и, возможно, сам президент».

Эта версия, по данным SBC, подтверждается записями, найденными в гостиничном номере стрелка. Предварительно, подозреваемый действовал в одиночку, однако детали нападения пока выясняются: мужчина отказывается сотрудничать со следствием. В понедельник он предстанет перед судом по двум обвинениям: вооруженное нападение на офицера и использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления.

Несмотря на то что попытка покушения на Трампа пока не подтверждена окончательно, в американских СМИ и за рубежом инцидент расценили именно так. По данным Reuters, американский лидер уже переговорил по телефону со своим британским коллегой Киром Стармером, и тот выразил ему поддержку в связи с произошедшим. Публично с Трампом солидаризировались и другие европейские лидеры, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и испанского премьера Педро Санчеса. Также в поддержку президента выступили лидеры Канады, Турции, Израиля и Пакистана, выступающего посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Попытка покушения на Трампа стала третьей за последние два года: до этого, в июне 2024 года, на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс попытался убить Трампа — пуля задела его правое ухо. Погиб один из участников митинга, двое были тяжело ранены. Стрелка ликвидировали на месте. Также известно о попытке покушения на Трампа в гольф-клубе во Флориде в сентябре 2024 года. Тогда агентам секретной службы удалось задержать преступника, до того как он успел выстрелить.

Вероника Вишнякова