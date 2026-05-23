Братья по несчастью

Суд арестовал экс-председателя «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, а также еще семь человек, включая заместителя муфтия Саратовской области, по делу об участии в террористической организации. Следствие утверждает, что фигуранты посещали собрания ячейки запрещенного в РФ движения «Братья-мусульмане», проходившие и в Санкт-Петербурге. Религиозные деятели были задержаны примерно две недели назад. Однако в эти дни начали появляться новости о представителях исламского духовенства, которые столкнулись с теми или иными претензиями со стороны российских правоохранителей.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», в десятых числах мая суд по обвинению в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) заключил под стражу некогда председателя ЦРО «Община мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, его родственницу Регину Хенни, заместителя муфтия Саратовской области Эль Хих Нидаль Авадаллу Ахмеда, а также еще пять человек: Галеева Р. Ф., Садирова Ж. К., Тангиева А. Р., Джебрила М. Р. и Тарханова Р. Э. В материалах дела говорится, что фигуранты не позднее 12 апреля 2025 года вступили в ряды международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане» (признана в РФ террористической и запрещена).

Фигурантам также вменяют в вину, что они посещали в Санкт-Петербурге собрания структурных подразделений упомянутого радикального движения.

К их числу следствие относит заседания совета и исполнительного комитета «Форума мусульманских организаций», которые проходили в прошлом году 12 апреля и 27 сентября на Васильевском острове. На данный момент нет информации, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет, но, как уточнила «Ъ Северо-Запад» руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, в городских судах подобные слушания не проходили.

Мохаммед Хенни — алжирский араб по происхождению, проживающий в России больше 30 лет. Окончил Политехнический университет Петра Великого, а также Цзинаньский университет в Ливане. Ранее он также возглавлял «Исламский культурный центр» (ИКЦ) в Петербурге, был председателем Духовного управления мусульман Северо-Запада. Регина Хенни была какое-то время пресс-секретарем ИКЦ. В 2013 году прокуратура нашла там в молельной комнате запрещенную литературу: два экземпляра признанной на территории РФ экстремистской книги «Сады праведных» имама Мухийи-д-дина Абу Закарийи. Как прокомментировали тогда в ИКЦ, про эти рукописи все просто забыли и поспешили устранить нарушения.

В 2007 году в отношении Мохаммеда Хенни возбудили дело о разжигании межнациональной розни. Позже статус религиозного деятеля сменили с подозреваемого на свидетеля.

В прессе муфтий в разное время высказывался о том, что в связи с ежегодным увеличением соблюдающих религиозные предписания мусульман в Петербурге должно действовать как минимум 10 мечетей (сейчас их две, Соборная и Коломяжская, а также есть дом омовений и две молельные комнаты.— «Ъ Северо-Запад»). Он также говорил, что страны Запада изучают ислам для того, чтобы использовать его для дестабилизации в мире.

В последние дни ряд СМИ и телеграм-каналов сообщал, что задержания представителей Духовного управления мусульман (ДУМ), помимо Санкт-Петербурга, прошли в Москве, Саратове, Саранске и Республике Карелии. Так, 20 мая Таганский райсуд столицы административно арестовал на 15 суток имама Висама Али Бардвила за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево.

Тогда же пресс-служба ДУМ Мордовии подтвердила задержание своего председателя — Раиля-хазрата Асаинова. Его заместитель Рашит-хазрат Абдрашитов сообщил, что муфтию инкриминируют взятку руководителю магистерской программы «Исламская экономика и финансы», которая действует в Мордовском государственном университете, чтобы слушатели программы смогли сдать сессию, к его защите привлечены несколько адвокатов. «Уверен, что произошло какое-то недоразумение»,— подчеркнул богослов.

В Петербурге представители мусульманских организаций на момент публикации комментариев не давали.

Андрей Кучеров