Путин обсудил последствия удара ВСУ по Старобельску с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем обсудили удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР. Глава государства предложил членам Совбеза высказать оценки атаки.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета беспилотниками в ночь на 22 мая. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.

Разрушены три здания колледжа. Возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Путин поручил Минобороны подготовить варианты ответа на атаку.

