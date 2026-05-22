Число погибших при ударе ВСУ по Старобельску возросло до шести

При ударе Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске в ЛНР погибли шесть человек. Еще 39 человека пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось о четырех погибших.

«Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет»,— сказал господин Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета беспилотниками утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. СКР возбудил уголовное дело о теракте.