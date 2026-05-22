Путин поручил Минобороны подготовить варианты ответа на удар ВСУ по Старобельску

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить варианты ответа на удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске в ЛНР. Военное ведомство должно проинформировать об атаке международные организации и сообщества, добавил глава государства.

«В подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому министерству обороны РФ приказано представить свои предложения»,— сказал господин Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».

Что известно об ударе ВСУ по Старобельску

ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета беспилотниками утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело о теракте.

