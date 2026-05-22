ВСУ атаковали детей

Шесть подростков погибли, 39 пострадали, а еще 15 числятся пропавшими без вести в результате теракта, совершенного в ночь на 22 мая в райцентре Старобельск Луганской народной республики. БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью разрушили колледж и общежитие, в котором находилось более 80 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а Минобороны по поручению президента Владимира Путина, очевидно, подготовит ответные действия.

Последствия обстрела ВСУ в Старобельске

Фото: МЧС России Последствия обстрела ВСУ в Старобельске

Налет на Старобельский колледж, являющийся филиалом Луганского государственного педагогического университета, был совершен около двух часов ночи 22 мая. В пятиэтажное общежитие, где находились 86 учащихся и один сотрудник, а также административное здание один за другим врезались четыре БПЛА самолетного типа. Оперативно среагировать на атаку средства ПВО, очевидно, не могли, так как от небольшого, менее 20 тыс. жителей, райцентра до границы с Харьковской областью Украины всего 70 км и время подлета БПЛА укладывается не в часы, а в минуты.

По словам очевидцев, делящихся пережитым в соцсетях, подростки, которых не накрыло рухнувшими перекрытиями верхних этажей, выбегали на улицу едва одетыми и босиком. Пробираться им приходилось по битым стеклам и обломкам кирпича.

Вскоре на место прибыли первые сотрудники МЧС и врачи. По словам спасателей, помогать пострадавшим мешали новые налеты — беспилотную опасность объявляли буквально каждые пару часов. Когда наконец к разбору завалов привлекли технику, стали рушиться поврежденные взрывами конструкции.

Таким образом, количество жертв налета может вырасти.

В Главном следственном управлении СКР, как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, возбудили уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Количество погибших и пострадавших уточняется в том числе следственно-оперативной группой, которая работает на месте происшествия. Следователи главка фиксируют показания очевидцев, назначили ряд экспертиз, которые помогут установить в том числе модели БПЛА и мощность их зарядов.

При этом в администрации главы ЛНР Леонида Пасечника обратили внимание на то, что украинская сторона, пытаясь оправдаться за преступление против детей, стала публиковать фейковые приказы о размещении в колледже российских военных.

Учебный процесс в колледже, по данным “Ъ”, должен был закончиться 30 июня. В соцсетях были опубликованы фотографии подростков, которых после нападения ВСУ никак не могут найти родители.

«Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, Запад живодерски молчит»,— заявила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нападение на общежитие в Старобельске «очередным чудовищным преступлением киевского режима», который нанес удар по объекту образования. Господин Песков подчеркнул, что сейчас главное — разобрать завалы и спасти пострадавших.

Сам же президент Владимир Путин назвал террористическую атаку «проявлением нацизма» (подробнее см. материал на стр.1) со стороны украинских властей. Он подчеркнул, что ни в самом общежитии, ни рядом с ним никаких военных целей не было. Украинские дроны, попавшие в колледж, средства ПВО не сбивали и не подавляли. По словам господина Путина, МИДу «дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество». Россия уже созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Минобороны РФ, отметил президент, «приказано представить свои предложения».

Николай Сергеев