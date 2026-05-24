Предел собственности

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В 1990-х — начале 2000-х годов по всей России прокатилась волна рейдерских захватов. «Ъ-Урал» вспоминает, какой след она оставила в Свердловской области.

Имя Павла Федулева (справа) часто всплывало, когда речь шла о рейдерских захватах

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Имя Павла Федулева (справа) часто всплывало, когда речь шла о рейдерских захватах

ГОК «Ванадий»

В 2004 году Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) завершила сделку по продаже ОАО «Качканарский ГОК "Ванадий"» холдингу «Евраз». Предприятие разрабатывало Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых руд, на тот момент балансовые запасы составляли 5,4 млрд тонн. Ранее УГМК смогла отстоять актив в результате настоящей корпоративной войны.

Качканарский горно-обогатительный комбинат был приватизирован в 1993 году. К концу 1990-х годов им владела группа акционеров, включая УГМК и Павла Федулева.

В январе 2000 года гендиректор ГОКа Джалол Хайдаров заявил, что вместе с Дамиром Гареевым контролирует более 70% акций. Его заявление вызвало недоумение у представителей УГМК, которые обвинили его в присвоении актива. В результате четверо из семи членов совета директоров проголосовали за смещение со своих постов генерального директора Джалола Хайдарова и председателя совета директоров Дамира Гареева.

При помощи вооруженной охраны представители УГМК, заручившись поддержкой губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и правоохранительных органов, взяли в свои руки управление ГОКом.

Хайдаров и Гареев предпринимали неоднократные попытки вернуться. Например, в марте 2000 года они провели альтернативное собрание акционеров (в Качканар их не пустила милиция, и собрание состоялось в лесу), на котором избрали новый совет директоров без представителей УГМК. В конце лета 2000 года произошла попытка силового захвата заводоуправления комбината, но УГМК в итоге сохранила контроль над активом.

«Уралхиммаш»

С августа 2000-го по март 2001 года Павел Федулев вел борьбу за контроль над АО «Уралхиммаш» с Маликом Гайсиным и Андреем Ахтямовым.

К началу инцидента контрольный пакет акций предприятия принадлежал уральскому предпринимателю Малику Гайсину (в 2026 году его приговорили к 14 годам колонии за растрату в особо крупном размере на заводе «Исеть»).

Тогда на пост гендиректора «Уралхиммаша» претендовали Андрей Вихарев, которого поддерживали силы Павла Федулева, и действующий руководитель Алексей Глотов, связанный с господином Гайсиным.

13 сентября 2000 года сторонники господина Вихарева заняли заводоуправление. Тогда он заявлял, что захват проводят судебные приставы, действующие по решению суда. В ответ Алексей Глотов призвал работников предприятия «не допустить захвата». К административному корпусу собрались рабочие, начались столкновения.

К рабочим вышел Вихарев и стал разъяснять им, почему именно он должен возглавить предприятие. В это время к зданию подъехал специальный кран-люлька, используемый для покраски высотных зданий. В люльках сидели люди из команды Глотова. Руководил ими политик и бизнесмен Антон Баков.

Глотовцы влезли на третий этаж, где их уже поджидали вихаревцы, вооруженные палками и огнетушителями. Бакова облили из огнетушителя, и между представителями акционеров завязалась драка.

Стороны развели силовики и городские власти.

В дальнейшем противостояние перешло в серию судебных разбирательств, связанных с правами на акции и контроль над предприятием. Подробно о ситуации с «Уралхиммашем» рассказывал специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Гендиректором предприятия в итоге стал протеже господ Гайсина и Ахтаямова Андрей Беседин.

Павлу Федулеву удалось аккумулировать в своей компании Trevor Trading Limited (TTL) пакет акций предприятия (23,7%). Однако в январе 2001 года Железнодорожный суд Екатеринбурга отменил сделку, в результате которой ТТL стала обладателем пакета. Акции перешли структурам «Уралинвестэнерго» Андрея Ахтямова. После этого Павел Федулев объявил о выходе из бизнеса.

С 2007 года «Уралхиммаш» входил в состав «Объединенных машиностроительных заводов» (ОМЗ), в 2024 году предприятие приобрела группа «Синара».

«Оборонснабсбыт»

В конце 2003 года произошла одна из самых громких попыток рейдерского захвата на Урале, которая привела к уголовному преследованию Павла Федулева, считавшегося одним из самых влиятельных бизнесменов Екатеринбурга.

15 декабря 2003 года группа из 300 человек ворвалась на территорию рынка «Оборонснабсбыт» (сейчас торговый комплекс «Докер». — «Ъ-Урал») — одного из крупнейших рынков Свердловской области — устроила погром, избила несколько человек, в том числе и начальника службы безопасности.

Милиция тогда задержала около 200 человек. Обвинение было предъявлено одиннадцати — их следствие назвало зачинщиками погрома.

Руководство «Оборонснабсбыта» сразу предположило, что за событиями стоит Павел Федулев, который ранее был совладельцем бизнеса. Ранее его юристы подделали документы, а суды, в которые они затем обращались, выносили в его пользу решения.

В апреле 2007 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил к реальным срокам лишения свободы пятерых захватчиков «Оборонснабсбыта», а в декабре 2007 года был осужден на четыре года лишения свободы бывший судья Тагилостроевского райсуда Нижнего Тагила Александр Деменко, решением которого прикрывались рейдеры при захвате рынка.

Павла Федулева задержали в ноябре 2006 года, а спустя два года Свердловский областной суд признал его виновным в организации массовых беспорядков и покушении на мошенничество в особо крупных размерах. Его приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу 1 млн руб.

Продовольственная база №4

Конфликт вокруг крупнейшей овощебазы Екатеринбурга привел к уголовному преследованию вице-мэра Виктора Контеева, курирующего потребительский рынок города.

По версии следствия, с января 2010 года по сентябрь 2011 года Виктор Контеев и его супруга Лариса требовали от директора продовольственной базы №4 Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале предприятия, рыночная стоимость которой составляла 150 млн руб. Как считает следствие, госпожа Русинова согласилась под угрозами закрытия объекта. В результате владельцами всего имущества стали Лариса Контеева и ее близкие родственники.

По версии следствия, на контроль над поставками овощей и фруктов в Екатеринбург претендовали представители ОПС «Уралмаш». Их интерес распространялся на таможенный пост Петухово в Курганской области на границе с Казахстаном.

По данным следствия, они начали «чинить препятствия Виктору Контееву».

Как следует из материалов дела, тогда чиновник обратился к знакомому криминальному авторитету Евгению Глазырину. В результате были убиты два местных представителя уралмашевцев Андрей Волков (его похитили из подъезда собственного дома и зарезали) и Валерий Худяков (был похищен и застрелен). В 2014 году Курганский областной суд приговорил Виктора Контеева к 18 годам колонии строгого режима.

В 2021 году экс-вице-мэру было предъявлено новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2009 года Виктор Контеев и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в Петухово и занималось растаможиванием фур с овощами и фруктами, которые направлялись на овощебазу №4.

План убийства Максима Краснова исполнители довести до конца не сумели «по независящим от них обстоятельствам». Тогда, по версии следствия, 50% уставного капитала компании было похищено мошенническим путем. В 2023 году Сысертский районный суд назначил Виктору Контееву 13 лет колонии. Путем частичного сложения наказания, с учетом приговора 2014 года суд назначил ему 21 год. В декабре 2024 года Свердловский областной суд сократил на один год заключение Виктору Контееву, исключив необходимость отбывать наказание по одному эпизоду вымогательства в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В апреле 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-вице-мэра.

В интервью «Ъ-Урал» господин Контеев заявил, что «заказчиками» его дела выступили «определенные люди», целью которых было забрать у семьи экс-чиновника овощебазу №4.

«Сформировался пул моих заказчиков, которые вкупе со Следственным комитетом сфальсифицировали мое дело: выплата денег свидетелям, давление на них, выдуманные свидетели обвинения, придуманные экспертизы. Безусловно, в процессе чувствовалась предвзятость судьи»,— отмечал он. В то же время, по словам Виктора Контеева, история с овощебазой для него — «перевернутая страница».

Дело Владислава Костарева

В сентябре 2021 года «Ъ-Урал» сообщил, что в Италии по запросу российских правоохранительных органов был задержан Владислав Костарев — один из предполагаемых организаторов рейдерских схем, связанных с ОПС «Уралмаш». На тот момент он находился в международном розыске уже 14 лет. Следствие обвиняло его в мошенничестве, подделке ценных бумаг и легализации преступных доходов.

По версии силовиков, в начале 2000-х годов Владислав Костарев, который ранее работал юристом у бизнесмена Павла Федулева, создал юридический блок ОПС «Уралмаш», который занимался подготовкой документов для рейдерских захватов предприятий.

Как утверждало следствие, структуру курировал лидер группировки Александр Хабаров. Для схем использовались фирмы-однодневки, фиктивная кредиторская задолженность и подконтрольный банк, через который проходили средства захваченных активов.

От действий группы, предположительно, пострадали десятки предприятий Свердловской области, включая Первоуральский завод комплектных металлоконструкций, Богдановичский фарфоровый завод, Артемовский машзавод «Венкон» и другие. Общий ущерб оценивался примерно в 600 млн руб.

Уголовное дело в отношении Владислава Костарева возбудили в 2005 году. После этого он покинул Россию. В 2007 году суд Екатеринбурга заочно арестовал его.

До рассмотрения в суде дошли уголовные дела шести юристов, входивших в блок господина Костарева. Им были предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»), ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Самое тяжкое обвинение в участии в преступном сообществе позже было снято со всех обвиняемых за отсутствием состава преступления. Реальные сроки получили только двое подсудимых: Андрей Ткачук (10 лет лишения свободы) и Алексей Мишенин (8 лет). Дело в отношении двух человек было прекращено из-за истечения сроков давности.

«Промавтоматика»

Редкие случаи рейдерских захватов происходили на Урале и в относительно недавнем времени. Так, в 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении арбитражного управляющего Владимира Яшина и предпринимателя Игоря Садовского, которых следствие назвало причастными к рейдерскому захвату офисных помещений ОАО «Завод "Промавтоматика"» площадью 9 тыс. кв. м и земельного участка площадью 2 га.

В 2017 году имущество предприятия было переоформлено на аффилированные структуры — ООО «Невотекс-строй» и СМУ №7. По версии следствия, обязательства по оплате имущества выполнены не были, а сама схема носила фиктивный характер.

Руководство предприятия узнало о смене собственника лишь в 2018 году, когда новые владельцы попытались установить контроль над объектами. В результате столкновения между ними были поданы заявления в полицию.

Уголовное дело в отношении рейдеров начали рассматривать по существу в 2019 году. Фигуранты дела настаивали на полной невиновности, отмечая, что дело носит гражданско-правовой характер.

Владимир Яшин вскоре погиб в результате похищения. Группа похитителей несколько дней его перемещала по различным адресам в Екатеринбурге, регулярно избивая и требуя банковские векселя на 34 млн руб.

2 декабря 2019 года Яшина высадили без средств связи в поселке Садовом в пригороде Екатеринбурга. На следующий день тело потерпевшего без признаков жизни было найдено прохожим.

В связи со смертью Владимира Яшина его уголовное дело было прекращено. Игоря Садовского в 2020 году приговорили к пяти годам колонии общего режима.

БЦ «Манхэттен»

Конфликт вокруг бизнес-центра «Манхэттен» в Екатеринбурге начался в 2021 году между двумя управляющими компаниями — «Кировская» и «Аурус».

Согласно данным сервиса kartoteka.ru, собственником 49% УК «Кировская» на тот момент был ее директор Михаил Ярошевский. До 6 марта 2021 года он являлся директором ООО «Комплексные сервисные решения» (КСР), которое управляло БЦ «Манхэттен» до 30 апреля 2021 года. Со стороны «Ауруса», как ранее сообщалось, активное участие в борьбе за «Манхэттен» принимал «смотрящий» за Свердловской областью Марсель Гасанов, которого сейчас судят в том числе по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.

1 апреля 2021 года собственники и арендаторы помещений «Манхэттена» получили уведомление за подписью директора ООО «Комплексные сервисные решения» Яны Климанской о том, что с 1 мая управляющей организацией бизнес-центра становится ООО «Управляющая компания "Аурус"».

По словам ее представителей, «в сентябре прошлого года со стороны "Кировской" пришли крепкие ребята, выломали двери в серверную и электрощитовую и захватили бизнес-центр».

4 февраля представители «Ауруса» вернулись в «Манхэттен». Их оппоненты вызвали полицию и сообщили в соцсетях о рейдерском захвате бизнес-центра. Якобы в нем участвовали 30 человек, которые «нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями».

Кульминация противостояния произошла 25 ноября 2022 года: по версии следствия, Амирхан Юсупов и его сообщник открыли в бизнес-центре стрельбу по охранникам УК «Кировская». Один потерпевший получил тяжелые ранения, второй — легкие. Следствие считает, что стрельба носила устрашающий характер и была связана с конфликтом между двумя управляющими компаниями. В мае 2026 года суд признал Амерхана Юсупова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Илья Вострецов