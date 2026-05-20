Суд назначили 7 лет колонии участнику нападения на БЦ «Манхеттен» в Екатеринбурге

Кировский районный суд приговорил Амерхана Юсупова к семи годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год по делу о вооруженном нападении на бизнес-центр «Манхэттен». Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в 2022 году между двумя управляющими компаниями возник хозяйственный спор из-за права обслуживания и оказания охранных услуг в бизнес-центре на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге. 25 ноября 2022 года Юсупов и его неустановленный соучастник, вооружившись огнестрельным оружием и охотничьим ружьем, вошли в холл первого этажа бизнес-центра.

Соучастник, действуя совместно и согласованно с осужденным, произвел выстрелы в правое плечо, голову и правую ногу одного из мужчин, находившегося за административной стойкой. Амерхан Юсупов, в свою очередь, выстрелил не менее трех раз в спину второго потерпевшего. После этого осужденный с соучастником покинули здание бизнес-центра.

Оба пострадавших выжили благодаря своевременной медицинской помощи. У одного из них были зафиксированы огнестрельное дробовое ранение мягких тканей и костных структур правой половины лица, переломы правой скуловой кости и скулового отростка лобной кости, проникающее ранение правого глаза — все это квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Второй потерпевший получил поверхностные раны грудной клетки.

Первоначально Амерхан Юсупов обвинялся в покушении на убийство двух лиц, совершенном группой лиц, общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако в ходе судебного следствия деяние переквалифицировали.

Отмечается, что материалы уголовного дела в отношении соучастника выделены в отдельное производство.

Полина Бабинцева