На строительство школы в белгородском Строителе направят более 1 млрд рублей

Министерство строительства Белгородской области объявило аукцион на строительство средней общеобразовательной школы № 4 в городе Строитель Яковлевского городского округа. Начальная цена контракта составляет 1,09 млрд руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ. В их числе — устройство кровли, полный цикл отделки помещений (стяжки, утепление, штукатурка, облицовка плиткой и керамогранитом, окраска, монтаж подвесных потолков), установка фундамента, стен, колонн, лестниц. Также необходимо проложить внутренние и наружные инженерные сети (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция с автоматикой, теплоснабжение), смонтировать полный комплекс электрооборудования (силовое, освещение, СКС, СОУЭ, пожарная и охранная сигнализация, СКУД, видеонаблюдение, автоматизация дымоудаления и ИТП), а также благоустроить территорию (асфальтирование, установка ограждений и малых форм).

Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 1 августа 2027 года. Заявки принимаются до 22 мая, итоги планируется подвести 25 мая.

В марте на строительство объекта был заключен еще один контракт с ООО «Энви-пур Белгород» стоимостью 166,3 млн руб. Согласно документации, по этому контракту подрядчик должен будет провести наружные сети и наладить работу систем водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения и вентиляции, а также благоустроить и озеленить территорию.

Концепцию строительства СОШ № 4 в Яковлевском округе губернатор Вячеслав Гладков утвердил в сентябре 2023 года. Вложения в возведение объекта оценивались в 1,3 млрд руб. из бюджетов различного уровня. Согласно проекту, в школе предусмотрены два спортивных и тренажерный залы, кабинет хореографии, два бассейна (610 м — для учеников начальных классов и 1025 м — для учащихся 5–11 классов и жителей), а также столовая, пищеблок, мастерские для уроков технологии, библиотека, тир и лаборатории робототехники и 3D-моделирования.

В 2022 году контракт на 1,3 млрд руб. заключили с петербургским ООО «Даля». В декабре 2023 года соглашение расторгли — к тому моменту работы были исполнены на 106 млн руб. и полностью оплачены. Вторым подрядчиком стало ООО «Еврострой». В августе 2025 года гендиректор компании Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификаций в регионе. В декабре «Еврострой» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва сроков капремонта воронежской школы. В январе 2026 года губернатор назвал строящуюся школу «сложным объектом»: «Первый подрядчик нас сильно подвел. Мы его заменили. Но по независящим от нас причинам проблемы возникли и у второй подрядной организации».

Ульяна Ларионова