Белгородский суд вынес первые приговоры за хищения на линиях обороны

Свердловский райсуд Белгорода вынес первые приговоры по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Как следует из картотеки дел, к началу этой недели в силу вступили четыре приговора.

По данным «Ъ», Вячеслав Автономов, Денис Корнилов, Иван Новиков и Сергей Петряков признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Уголовные дела рассматривались в особом порядке в связи с заключением досудебных соглашений. Им назначены сроки от четырех до шести лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 55 млн руб.

Активное расследование хищений при строительстве фортификаций в Белгородской области местная полиция начала в прошлом году. Первым по делу в Белгороде задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД. По ходатайству Генпрокуратуры с участвовавших в строительстве оборонительных сооружений предпринимателей и чиновников взыскано порядка 1 млрд руб.

В данный момент по делам о хищениях при строительстве фортификационных сооружений проходят более 10 человек. Кроме Рустэма Зайнуллина среди, них есть бывший вице-губернатор Владимир Базаров, бывшие начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников и его заместители Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, экс-замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также предприниматели Константин Зимин, Юрий Лицавкин, Сергей Серебрянский и Эдгар Херимян.