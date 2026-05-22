Песков назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР чудовищным преступлением

Удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске (ЛНР) — это чудовищное преступление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ответственные должны понести наказание.

«Сейчас самое главное — принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится»,— прокомментировал господин Песков на брифинге.

Сегодня ВСУ с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. Внутри здания было 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Пострадали более 30 человек, четверо погибли. СКР возбудил дело о теракте.