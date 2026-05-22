Число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР возросло до 39

Число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске увеличилось до 39 человек. Среди них есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. На месте атаки работают сотрудники МЧС, также развернут пункт временного размещения для прибывших родителей.

Сегодня утром ВСУ с помощью четырех беспилотников атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. В здании находились 86 детей от 14 до 18 лет. СКР возбудил дело о теракте.