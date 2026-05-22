Прокатная десятка
Что посмотреть в кино 23-24 мая
21 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых новый боевик от Гая Ритчи «Грязные деньги», а также драма от режиссера Романа Михайлова «Пока небо смотрит». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Грязные деньги
- Режиссер: Гай Ричи
- В ролях: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк, Фишер Стивенс, Карлос Бардем
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания, США / 98 мин.
- Слоган: «Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно»
- В прокате: с 21 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Динамичный монтаж, прыжки во времени взад-вперед, погони, перестрелки, взрывы, дурацкие шутки…, даже чисто стилистические приемы вроде надписей на экране, пришедшие все из тех же 1990-х, когда такое было модно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Коллекторы с большой дороги».
Обсессия
- Режиссер: Карри Баркер
- В ролях: Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс, Энди Рихтер, Хейли Фицджеральд
- Жанр: ужасы / США / 108 мин.
- Слоган: «Будь осторожен с тем, кого желаешь»
- В прокате: с 21 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Баркер экранизирует типично мужской кошмар о чокнутой подружке, которая из классной девчонки вдруг превращается в вопящую ревнивую мегеру, не дающую своему парню свободно вздохнуть. Режиссер выкручивает этот стереотип на максимум, но одновременно переворачивает с ног на голову».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Любовь, похожая на гон».
Пока небо смотрит
- Режиссер: Роман Михайлов
- В ролях: Алиса Белопросова, Арсений Белов, Тимур Гараев, Алексей Вахрушев, Степан Даниелян, Кристина Кулакова
- Жанр: драма / Россия / 75 мин.
- Слоган: «Надо просто танцевать»
- В прокате: с 21 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «Беда в том, что Михайлов любит не кино в себе, а себя в кино. И в итоге снимает не фильмы о таинстве кино, а о том, как он сам кино снимает».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Семеро на бровях».
Богатыри
- Режиссер: Павел Воронин
- В ролях: Роман Курцын, Роман Постовалов, Алёна Михайлова, Андрей Андреев, Карина Разумовская, Альбина Кабалина
- Жанр: комедия, семейный, фэнтези / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 21 мая
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Фёдором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея — с их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло».
Американский маньяк
- Режиссер: Кайл Каувика Харрис
- В ролях: Шон Эшмор, Элизабет Митчелл, Джесси Шрэм, Гаррет Диллахант, Брент Бэйли, Мэддисон Буллок
- Жанр: триллер, детектив / США / 105 мин.
- В прокате: с 21 мая
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Серия ритуальных убийств шокирует общественность. Почерк маньяка ужасает: вырезанное сердце и алый плод у тела жертвы. Подозреваемых много, но главный из них находится в коме. Однако кровавая жатва продолжается, а следствие заходит в тупик».
Убийцы поневоле
- Режиссер: Джеффри Рейнер
- В ролях: Шей Уигэм, Кэрри Кун, Гленн Флешлер, Макс Казелла, Трой Меткалф, Эшли Финк
- Жанр: драма, комедия, криминал / США / 118 мин.
- В прокате: с 14 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Убийцы поневоле", кажется, снимал как раз "чайник", причастившийся профессии по пресловутым прописям. Хороший ученик, старательный, грамотный, аккуратный, но не более того».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Нуаровые разводы».
Опасные отношения
- Режиссер: Йорма Такконе
- В ролях: Джейсон Сигел, Самара Уивинг, Тимоти Олифант, Джульетт Льюис, Пол Гилфойл, Кит Джардин
- Жанр: боевик, комедия / США / 105 мин.
- Слоган: «Чтобы спасти отношения, нужны гости... Опасные гости»
- В прокате: с 14 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Все заранее развешанные ружья стреляют, специально наточенные Дэном ножи втыкаются в чьи-то спины, в ход идут даже газонокосилка и стоящий в подвале бильярдный стол. Кровища хлещет, и почти каждому персонажу приходится расстаться с какой-нибудь частью тела, а то и несколькими. Весь этот утрированный гиньоль авторы ставят с ликующим энтузиазмом, который, однако, уравновешивается юмором».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Опасные отношения».
Аэропорт
- Режиссер: Иван Кульнев
- В ролях: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Олег Тактаров, Диана Милютина, Майя Вознесенская
- Жанр: детектив, триллер / Россия / 90 мин.
- Слоган: «Кто убийца?»
- В прокате: с 14 мая
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Девять пассажиров рейса Пермь — Анталья оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует. На первый взгляд — случайное стечение обстоятельств. Но опытный трукрайм–энтузиаст Владимир уверен, что совпадений быть не может».
Своя в доску
- Режиссер: Илья Лебедев
- В ролях: Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк, Максим Карушев, Александра Тихонова, Григорий Дудник
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 14 мая
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Строгая учительница физики пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним спор, что если выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика–двоечника она учится кататься, не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию».
Паранормальное явление. Сеул
- Режиссер: О Сэ-хо
- В ролях: Юн Сэ-а, Квон Хек, Рима Тхань Ви, Юн Бель-ха, Ким Джон-тхэ, О Джи-хе
- Жанр: ужасы / Корея Южная / 93 мин.
- Слоган: «Обнаружено движение»
- В прокате: с 14 мая
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Мать с дочерью проживают в квартире, которую, как они подозревают, посещает некая злая сила. С целью зафиксировать паранормальную активность мать устанавливает видеокамеры».