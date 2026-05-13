Брак препинания

На экраны выходит комедийный триллер «Опасные отношения» (Over Your Dead Body) американского режиссера Йормы Такконе. Фильм продолжает современный тренд на изображение брака как весьма рискованного и даже травмоопасного мероприятия, но предлагает хоть и кровавую, но парадоксально оптимистичную версию. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Опасные отношения»

Фото: 74 Entertainment Кадр из фильма «Опасные отношения»

Фото: 74 Entertainment

Картина Йормы Такконе, начинавшего свою карьеру в комедийном скетч-шоу Saturday Night Live (SNL), является ремейком довольно свежего норвежского фильма «Поездка» (2021). Но по интонации она напоминает такие комедии 1980-х о неудачливых преступниках, как, например, «Безжалостные люди» (1986) или «Сбрось маму с поезда» (1987) — только здесь гораздо больше насилия, и, конечно, ранние фильмы братьев Коэн, которых невозможно не упомянуть, когда речь заходит о юморе, густо замешанном на крови. Стиль SNL, который заключается в том, чтобы взять самую простую и банальную предпосылку и превратить ее в фестиваль абсурда, в котором позволено (почти) все, в «Опасных отношениях» тоже вполне ощутим.

В оригинале фильм называется «Только через твой труп», и это именно та стадия, которой достиг брак режиссера-неудачника Дэна (Джейсон Сигел), за годы своей карьеры докатившегося от авторского кино до рекламных роликов с говорящими собаками, и такой же невезучей актрисы Лизы (Самара Уивинг), подвизающейся в никому не известных театрах.

Любовь и взаимопонимание покинули их союз уже довольно давно. Супруги с трудом сдерживают, а чаще не сдерживают раздражение, которое вызывают друг у друга, и любая мелочь может стать поводом для скандала: например, гурманство Дэна, заказывающего для стейков какой-то специальный перец, или то, что Лиза, как выясняется, предпочитает стейкам севиче.

На выходные пара отправляется в загородный домик, принадлежащий отцу Дэна (Пол Гилфой) — раздражительному ветерану вьетнамской войны, считающему, что молодое поколение выросло слишком нежным и чувствительным. Здесь Дэн собирается разобраться с проблемами в своем браке самым радикальным образом, а именно убить жену. Он тщательно составляет план, включающий среди прочего помощь бывшего одноклассника (Джейк Каррен), теперь подрабатывающего у них садовником, но на месте выясняется, что и Лиза не сидела без дела. Она тоже задумала убить мужа, и у нее тоже есть план.

Первая половина фильма строится на вполне реалистичном изображении распадающегося брака. Но как только супруги пускают в ход хлороформ, электрошокер и отцовский дробовик, градус абсурда нарастает.

Своего максимума он достигает, когда с простреленного в ходе очередной стычки потолка на них вдруг валится незваная троица — Пит (Тимоти Олифант), Тодд (Кит Джардин) и Аллегра (Джульетт Льюис). Это двое убийц-рецидивистов, сбежавших из расположенной неподалеку тюрьмы, и охранница, которая им в этом помогла, потому что Пит убедил ее, что у них любовь.

На этом месте оказывается, что все предшествующие события были только прелюдией. Пит, Тодд и Аллегра, разумеется, не хотят уходить по-хорошему, они требуют с Дэна и Лизы денег и не верят, что у них никаких денег нет (однако это правда, и убийства супруги задумали не только из-за ненависти, сменившей любовь — это легко решается разводом, а ради страховой выплаты). Так что нашей парочке ничего не остается, кроме как объединиться перед лицом общего врага.

Все заранее развешанные ружья стреляют, специально наточенные Дэном ножи втыкаются в чьи-то спины, в ход идут даже газонокосилка и стоящий в подвале бильярдный стол. Кровища хлещет, и почти каждому персонажу приходится расстаться с какой-нибудь частью тела, а то и несколькими. Весь этот утрированный гиньоль авторы ставят с ликующим энтузиазмом, который, однако, уравновешивается юмором.

Давно остывшие чувства Дэна и Лизы разгораются вновь, и к финалу картины они уже работают как слаженная команда, как будто позабыв, с чего, собственно, все началось.

В конце концов, создатели картины, кажется, действительно верят, что брак стоит того, чтобы над ним работать.

И если отношения можно спасти, то парочка отрубленных пальцев не такая уж великая жертва.