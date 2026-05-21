Песков прокомментировал обвинения США в адрес Рауля Кастро

Россия не одобряет применение США насилия в отношении действующих и бывших глав государств. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения, предъявленные в США против бывшего президента Кубы Рауля Кастро.

«Мы считаем, что нельзя одобрять того давления, которое оказывается на Кубу. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя к бывшим, действующим руководителям государств применять такие методы», — заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва не первый раз видит такие действия Вашингтона.

20 мая США выдвинули в адрес 94-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и пяти кубинских военных обвинения в сговоре с целью убийства американцев. Им может грозить пожизненное лишение свободы или смертная казнь. The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию.

Дело связано с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами правозащитной организации «Братья во имя спасения». Организация выступает против властей Кубы и занимается поиском кубинских беженцев в водах Флоридского пролива. Правительство Кубы назвало обвинение «подлой и позорной политической провокацией».

