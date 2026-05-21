Правительство Кубы назвало обвинения против Кастро «позорной провокацией»

Правительство Кубы осудило обвинения, которые США выдвинули в отношении бывшего лидера республики Рауля Кастро. Гавана назвала их «подлой и позорной политической провокацией».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Речь идет о подлом и позорном акте политической провокации, основанном на нечестной манипуляции инцидентом, который привел к уничтожению в воздушном пространстве Кубы в феврале 1996 года двух самолетов, эксплуатировавшихся террористической организацией "Братья во имя спасения"»,— указано в заявлении правительства Кубы (цитата по Granma).

Правительство страны добавило, что США «не обладают ни легитимностью, ни юрисдикцией» для того, чтобы выдвигать обвинения в отношении Рауля Кастро.

В 1996 году кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения». Вооруженные силы страны тогда возглавлял Рауль Кастро — младший брат революционера Фиделя Кастро. 20 мая 2026 года США выдвинули в отношении господина Кастро и других кубинских чиновников обвинения в сговоре с целью убийства американцев. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь.