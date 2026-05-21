Летом на зарплату школьникам Сочи направят почти 8,8 млн рублей

В Сочи в 2026 году продолжат программу временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет. На выплату заработной платы несовершеннолетним за счет городского бюджета предусмотрели почти 8,8 млн руб. Еще 21,5 млн руб. направят на оплату труда подростков за счет внебюджетных средств предприятий и организаций, участвующих в программе. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на управление социальной политики администрации города-курорта.

Согласно постановлению администрации Сочи, в этом году власти планируют трудоустроить более 4 тыс. школьников. Это на 480 человек больше показателя 2025 года. В мэрии уточнили, что подросткам предложат работу в сфере благоустройства и озеленения территорий, в учреждениях образования, культуры и спорта, а также в библиотеках, архивах и социальных проектах.

К программе подключились более 140 муниципальных и частных организаций города. Перечень работодателей ежегодно расширяют и уточняют. Для несовершеннолетних установили сокращенный график работы в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Подростки 14–15 лет смогут работать не более 24 часов в неделю, а школьники 16–17 лет — до 35 часов.

В администрации подчеркнули, что заработная плата участников программы не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Кроме того, органы службы занятости оказывают подросткам дополнительную финансовую поддержку. Размер выплаты при временном трудоустройстве составляет 3,7 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что с начала года в Краснодарском крае в свободное от учебы время поработали 5,5 тыс. подростков. Свыше 60 тыс. учащихся школ, вузов и ссузов региона прошли карьерные тренинги и курсы профориентации.

