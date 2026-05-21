В Сочи на трудоустройство школьников выделили свыше 30 млн рублей

В Сочи в 2026 году продолжат реализацию программы временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет. На выплату заработной платы несовершеннолетним за счет бюджета города предусмотрели 8,8 млн руб. Еще 21,5 млн руб. направят на оплату труда подростков за счет внебюджетных средств — предприятий и организаций, участвующих в программе, рассказали «Ъ-Сочи» в управлении социальной политики администрации Сочи.

В мэрии уточнили, что программа действует в рамках муниципальной программы профилактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждения жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, травматизма и суицидального поведения подростков. В администрации подчеркнули, что временная занятость школьников остается одним из направлений социальной поддержки и профилактической работы.

Согласно постановлению администрации Сочи от 10 апреля 2026 года №939, в этом году власти планируют трудоустроить 4 тыс. подростков. Это на 480 человек больше контрольного показателя 2025 года. В администрации отметили, что увеличение числа участников программы связано с ростом интереса к сезонной занятости среди школьников, а также расширением числа работодателей.

Подросткам предложат вакансии в сфере благоустройства и озеленения территорий. Школьники смогут участвовать в уборке парков, скверов и пляжей, а также работать в учреждениях образования, культуры и спорта. В перечень доступных направлений также вошли помощь в библиотеках, архивах и офисах, участие в волонтерских и социально значимых проектах.

В трудоустройстве несовершеннолетних участвуют более 140 муниципальных и частных организаций Сочи. В администрации города сообщили, что список работодателей ежегодно уточняют и дополняют в зависимости от потребностей города и количества заявок.

Для подростков установили сокращенный график работы в соответствии с требованиями ТК РФ. Для школьников в возрасте 14–15 лет продолжительность рабочего времени не должна превышать 24 часов в неделю и четырех часов в день. Для подростков 16–17 лет предусмотрели не более 35 часов в неделю и до семи часов в день.

В управлении социальной политики подчеркнули, что заработная плата несовершеннолетних не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Кроме того, органы службы занятости оказывают подросткам дополнительную финансовую поддержку при направлении на временные оплачиваемые работы. Размер такой выплаты составляет 3,7 тыс. руб.

В администрации Сочи добавили, что при выделении дополнительного финансирования и привлечении новых работодателей количество рабочих мест для подростков могут увеличить.

Мария Удовик