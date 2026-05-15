На Кубани трудоустроились 5,5 тысячи подростков с начала года

С начала года в Краснодарском крае в свободное от учебы время поработали 5,5 тыс. подростков, об этом сообщила и. о. замминистра труда и социального развития региона Наталья Худжина. Ее слова цитирует пресс-служба администрации Кубани.

По данным Натальи Худжиной, в 2025 году в Краснодарском крае трудились более 37 тыс. школьников и студентов. С начала текущего года в регионе свыше 60 тыс. учащихся школ, вузов и ссузов прошли карьерные тренинги и курсы профориентации.

В рамках национального проекта «Кадры» кадровые центры «Работа России» провели 1,7 тыс. мероприятий в Краснодарском крае. Школьники и студенты посетили индивидуальные консультации, интерактивные занятия, для них были организованы специальные экскурсии на предприятия региона.

