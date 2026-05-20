Задержали водителя и владельца перевернувшейся на Байкале лодки

В Бурятии задержали владельца аэролодки «Север-750», которая перевернулась в акватории Байкала. Вместе с ним задержали судоводителя лодки. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Против фигурантов возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, всего в лодке находились 17 человек при предельной вместимости в 12 пассажиров. При этом на туристах не было спасательных жилетов.

Следователи выяснили, что владелец также не поставил судно на учет. Кроме того, у судоводителя не было прав на управление маломерным судном. Оба обвиняемых признали вину.

Лодка «Север-750» опрокинулась вблизи поселка Турка 19 мая. Всего погибли пять человек, остальных туристов госпитализировали. ТАСС со ссылкой на оперативные службы утверждал, что одним из погибших был водитель судна.

Никита Черненко