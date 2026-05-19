Водитель перевернувшегося на Байкале катера погиб

Водитель аэролодки «Север-750», которая перевернулась в акватории Байкала, погиб. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Там подтвердили, что тела всех пятерых жертв подняли из воды.

Инцидент произошел в местности Черепаха на восточном побережье Байкала. Катер перевернулся примерно в 30 м от берега. Предварительной причиной ЧП в оперативных службах назвали превышение допустимого количества пассажиров: на борту было 18 человек, хотя этот катер рассчитан на перевозку не более 10. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.