Число погибших при опрокидывании катера на Байкале выросло до пяти

МЧС России уточнило, что на борту перевернувшегося на Байкале катера было 18 человек, а не 14. Число погибших выросло до пяти, передает ТАСС.

Спасены 13 человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших получила рваную рану ноги, ее госпитализировали. Тела всех пятерых погибших уже подняли из озера, заявили «РИА Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе Прибайкальского района Бурятии.

Инцидент произошел сегодня в местности Черепаха на восточном побережье Байкала. Катер перевернулся примерно в 30 м от берега. Предварительной причиной в оперативных службах назвали превышение допустимого количества пассажиров на борту: этот катер рассчитан на перевозку 10 человек.