Байкал не простил нарушений

На Байкале вблизи поселка Турка в Бурятии 19 мая при опрокидывании аэролодки «Север-750» погибли четыре туриста из Московской области и водитель судна. По предварительным данным, на борт приняли почти в два раза больше человек, чем предусмотрено характеристиками транспортного средства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Бурятии Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). По данным ведомства, 19 мая в Прибайкальском районе вблизи поселка Турка и природной достопримечательности Черепаха перевернулся катер на воздушной подушке.

Десять человек самостоятельно выбрались на берег, эвакуировано еще три, всем им оказана медицинская помощь. Пять человек, в том числе водителя судна, на вечер 19 мая найти так и не удалось, проводятся поисково-спасательные работы.

По данным МЧС Бурятии, на месте происшествия в поисковых работах задействованы 30 человек, 11 единиц техники, а также водолазная группа МЧС России.

Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз. Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.

В МЧС уточняют, что в аэролодке «Север-750» находились 18 человек. Это является возможной причиной опрокидывания, так как конструкция рассчитана на десять человек.

По информации “Ъ”, поездка была организована туркомпанией «Кристальный Байкал» для группы жителей Подмосковья. Тур предусматривал путешествие по Бурятии и Монголии.

На ЧП отреагировал глава региона Алексей Цыденов. «Произошла трагедия на Байкале. Перевернулась аэролодка, в которой находились 18 человек. Спасены 13 человек, одна женщина госпитализирована с травмами. К сожалению, пять человек погибли,— написал он в своем канале в мессенджере "Макс".— Примем самые жесткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы примем все меры по оказанию поддержки».

Инцидент с массовой гибелью туристов на Байкале стал вторым с начала года. Первое ЧП случилось 20 февраля возле мыса Хобой на Байкале на территории Иркутской области. Под лед ушел «УАЗ», в котором были восемь туристов из Китая и водитель. Одному человеку удалось спастись. Тела оставшихся подняли со дна 21 февраля. По версии следствия, автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Поездка на микроавтобусе оказалась нелегальной и проходила вопреки установленным на территории региона запретам выезда транспорта на лед. Организатор поездки находится под стражей.

Влад Никифоров, Иркутск