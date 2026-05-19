СКР возбудил дело после опрокидывания катера с туристами на Байкале

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после опрокидывания катера с туристами на Байкале. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел в местности Черепаха на восточном побережье Байкала. По данным СКР, судно перевернулось примерно в 30 м от берега. Погибли пять человек. Спаслись 13 туристов, включая ребенка. Одна женщина получила рваную рану ноги, ее госпитализировали.

В МЧС уточнили ТАСС, что всего на борту находились 18 человек. По предварительной версии, причиной опрокидывания стал перегруз: аэролодка «Хивус» рассчитана на перевозку не более 10 человек.

