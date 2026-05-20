Семь воронежских дорог отремонтирует «Россошанское ДРСУ № 1» за 450 млн рублей

Подведены итоги электронного конкурса на ремонт автомобильных дорог в пяти районах Воронежской области. Победителем признано ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» Валерия и Елены Ярошевых с предложением в 450 млн руб., следует из информации на портале госзакупок. Компания стала единственным участником торгов и получила контракт по начальной цене.

Заказчиком выступает министерство дорожной деятельности Воронежской области. В планы ремонта включены семь объектов. В Рамонском районе работы затронут дороги «"Обход Воронежа" — Большая Верейка — Ломово — село Чистая Поляна», «Рамонь — Бор» и «пгт Рамонь — станция Рамонь». В Богучарском районе отремонтируют магистрали «М "Дон" — Бобров — Таловая — Новохоперск» и «Богучар — Монастырщина — Сухой Донец — 1-я Белая Горка». По одной дороге обновят в Новоусманском («М "Дон" — село Александровка») и Ольховатском («"Белгород — Павловск" — Марьевка — Новогеоргиевка») районах.

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» зарегистрировано в Россошанском районе Воронежской области в 2000 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,76 млн руб. Владельцы — директор Валерий Ярошев (96,74%) и Елена Ярошева (3,26%). Выручка ООО за 2025 год составила 7,04 млрд руб., чистая прибыль — 113,6 млн руб. С 2010 года компания стала подрядчиком по более 1,1 тыс. госконтрактам на общую сумму 55 млрд руб. В числе последних значимых объектов — капремонт путепровода через железную дорогу в Россоши, известного как «Горбатый мост», а также подряды на 17–20 очереди ремонта воронежских дорог за 3,2 млрд руб., на содержание трасс в регионе за 12,3 млрд руб. и 21-ю очередь ремонта региональных дорог за 705 млн руб.

Подрядчику предстоит устранить колейность, уложить новое асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, а также установить дорожные знаки и автономные светофоры. Гарантийный срок на различные виды работ варьируется от одного года до десяти лет. Срок выполнения всех работ — до 30 ноября 2026 года.

Сегодня «Ъ-Черноземье» писал об электронном конкурсе на ремонт 34 автомобильных дорог (включая частный сектор) в Воронеже с начальной максимальной ценой контракта 243,6 млн руб.

Ульяна Ларионова