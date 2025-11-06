«Горбатый мост» в воронежской Россоши отремонтирует местный дорожник за 420 млн

Министерство дорожной деятельности Воронежской области заключило контракт на капремонт путепровода через железную дорогу в Россоши, известного как «Горбатый мост», с местным ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену 420,7 млн руб. До 15 декабря 2026 года ей предстоит отремонтировать 137 м путепровода шириной 13 м, а именно демонтировать существующую конструкцию, переустроить контактную и кабельную сети, обновить дорожное покрытие, конус насыпи, установить ограждения, дорожные знаки, освещение и нанести разметку. Гарантийный срок на разные виды работ составляет от трех месяцев до восьми лет в зависимости от объекта.

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское ДРСУ №1» зарегистрировано в апреле 2000 года в Воронежской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,8 млн руб. 96,7% компании принадлежит директору Валерию Ярошеву, 3,3% — Елене Ярошевой. Выручка общества в 2024 году составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 83 млн руб.

В конце октября «Россошанское ДРСУ №1» получило контракт на 21-ю очередь ремонта дорог в районах Воронежской области за 705 млн руб.

