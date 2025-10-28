«Россошанское ДРСУ» отремонтирует воронежские дороги за 705 млн рублей

Министерство дорожной деятельности Воронежской области заключило контракт на 21-ю очередь ремонта дорог в районах области с местным ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» («Россошанское ДРСУ») Валерия и Елены Ярошевых. Компания не стала снижать начальную цену в 705 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

В ходе конкурса за подряд боролись три претендента — имена еще двоих не раскрываются. Все они оценили свои услуги в 705 млн руб.

«Россошанскому ДРСУ» предстоит отремонтировать 38,6 км дорог в Бутурлиновском, Воробьевском, Новоусманском, Новохоперском, Рамонском, Семилукском, Таловском и Хохольском районах. Работы требуется выполнить в два этапа до 14 сентября 2026 года. Гарантия на них составит от года до десяти лет в зависимости от объекта.

В начале октября стало известно, что «Россошанское ДРСУ» получило контракты на 17–20 очереди ремонта воронежских дорог за 3,2 млрд руб. в сумме. А через неделю «Ъ-Черноземье» сообщил, что компания выиграла восемь подрядов на содержание дорог в регионе за 12,3 млрд руб. в совокупности. Еще два — на 3 млрд — достались местному дорожнику ООО «СМУ-90» братьев Агаронян.

Алина Морозова