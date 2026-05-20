В Воронеже ищут подрядчика для ремонта 34 дорог за 243 млн

Воронежское казенное учреждение «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило электронный конкурс на ремонт 34 автомобильных дорог (включая частный сектор) в областном центре. Начальная цена контракта — 243,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — субсидии из областного бюджета, а также средства муниципалитета. Согласно документации, до 15 сентября подрядчику предстоит выполнить фрезерование дорожной одежды, разборку бортового камня и самой дорожной конструкции, их ремонт, корчевку пней, вырубку кустарника, а также монтаж железобетонных фундаментов и водоотводных лотков. Гарантийный срок на различные виды работ составляет от трех до шести лет.

Заявки на конкурс принимаются до 5 июня, итоги подведут 10-го.

На прошлой неделе стало известно, что контракт на ремонт 18 дорог в Воронеже получило местное ООО «СМУ-90» братьев Агаронян. Его заключили по начальной цене в размере 1,3 млрд руб.

