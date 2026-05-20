Директору сети АЗС в Пятигорске назначили домашний арест по делу о взрыве газовоза

Пятигорский городской суд Ставропольского края отправил под домашний арест до 16 июля директора сети АЗС, на одной из которых 16 мая произошел взрыв газовоза. Об этом сообщили в пресс-службе краевых судов. Мужчине инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв и пожар произошли на заправке при разгрузке газовоза. Пострадали шесть человек, троим понадобилась госпитализация. Один пациент, водитель газовоза, позднее умер. Повреждения получили газопровод и трансформаторная подстанция. На следующий день в СКР сообщили о задержании директора АЗС.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «Взрыв газа вызвал проверки».

Никита Черненко