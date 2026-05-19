В Пятигорске умер водитель взорвавшегося на АЗС газовоза

В Пятигорске умер один из пострадавших при взрыве и пожаре на местной АЗС 16 мая. Об этом сообщили ТАСС в городской клинической больнице. Как пишет «Ъ-Кавказ», умер водитель газовоза, при разгрузке которого на станции произошло ЧП.

56-летний водитель-экспедитор был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в гострудинспекции. В больнице уточнили, что у пациента «было 96% ожогов».

Всего на АЗС пострадали шесть человек, госпитализация потребовалась троим. Также были повреждены газопровод и трансформаторная подстанция, без газоснабжения остались 12 магазинов и производственных зданий. По уголовному делу задержали директора сети АЗС.