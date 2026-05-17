Взрыв газа вызвал проверки

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья людей (ст. 238 УК РФ) после взрыва на газозаправочной станции (АЗС) в Пятигорске. По предварительным данным региональных властей причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. В результате взрыва пострадали шесть человек, трое из которых госпитализированы.

В субботу днем, 16 мая, в Пятигорске по улице Ермолова при разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием на газозаправочной АЗС «Росгаз». Взрывной волной у близлежащих к АЗС строений выбило стекла. К месту тушения пожара прибыли 45 человек и 15 единиц техники. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать спустя два часа.

Сначала краевые власти заявили о двух пострадавших, однако спустя полчаса их количество увеличилось до шести. По данным министерства здравоохранения Ставропольского края, трое пациентов находятся в больнице с термическими ожогами. Их состояние оценивается от среднего до крайне тяжелого.

Глава администрации Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что причиной взрыва стала не атака беспилотника. «Хочу всех успокоить — взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности»,— написал он в своем канале в Max.

Ближе к вечеру спасательные службы приступили к разбору завалов на месте взрыва. Под ними не было обнаружено мертвых и раненых.

Региональное управление СКР по Ставрополью возбудило уголовное по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья людей). Устанавливаются обстоятельства происшедшего и проводятся необходимые экспертизы.

В результате происшествия также получили повреждения трансформаторная подстанция «Пятигорскэнерго» и газопровод «Пятигорскгаз» на улице Ермолова. Без электричества остаются 15 близлежащих магазинов, а 12 магазинов и производственных зданий — без газа. «Аварийно-восстановительные работы и их подключение запланированы до конца 19 мая»,— сообщает пресс-служба городской администрации. В жилых домах подача электричества и газоснабжение восстановлены.

В воскресенье, 17 мая, в Пятигорске прошло заседание муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Итогом происшествия могут стать проверки всех городских газозаправочных станций. «Рекомендовали Ростехнадзору (в части контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности и выполнения лицензионных требований при эксплуатации опасных производственных объектов), МЧС России (в части соблюдения правил противопожарного режима), а также Роспотребнадзору (в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований) провести проверочные мероприятия на газозаправочных станциях на территории города»,— написал в своем канале в Max глава городской администрации Дмитрий Ворошилов.

Наталья Шинкарева