Соратник экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг сообщения о его смерти

Один из ближайших соратников бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг сообщения о его смерти. Об этом рассказало иранское агентство ILNA, ранее заявлявшее о его гибели.

Сегодня агентство ILNA со ссылкой на источники сообщало о смерти экс-президента в результате авиаудара США и Израиля по тегеранскому району Нармак. Господин Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год.

Удар по Тегерану стал частью широкомасштабной военной операции, начатой США и Израилем 28 февраля. В ходе первых атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Как сообщило IRNA, также погиб командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Действующий президент Масуд Пезешкиан назвал убийство господина Хаменеи объявлением войны всем мусульманам. Иран начал операцию «Правдивое обещание 4», нанеся удары по Израилю, а также по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре и ОАЭ.