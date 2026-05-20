Дмитриев анонсировал скорый визит Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию «в ближайшее время». Об этом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил журналисту Александру Юнашеву. Сроки визита и другие подробности господин Дмитриев не привел.

В предыдущий раз американские переговорщики посещали Россию в конце января. После начала военной операции США и Израиля против Ирана участие американской стороны в переговорах по Украине было приостановлено. 10 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Россию «достаточно скоро». В МИД России при этом отмечали, что Украина не заявляла о желании продолжить переговоры.

