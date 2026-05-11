Переговоры любят тишину

В ночь на 12 мая истекает срок трехдневного перемирия в украинском конфликте, инициированного президентом Трампом. Пауза в боевых действиях сопровождалась новыми заявлениями лидеров США и России, подтвердивших готовность возобновить мирный процесс на Украине. Главной сенсацией стали слова Владимира Путина о том, что «дело в украинском конфликте идет к завершению». Российский президент также впервые призвал к переговорам с Европой и назвал возможным посредником экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Как уточнил помощник президента Юрий Ушаков, главным препятствием для достижения мира остается вопрос о контролируемой Украиной части Донбасса, которую Киев отказывается передавать России.

Фото: Spencer Colby / The Canadian Press / AP Президент Финляндии Александр Стубб признал, что пришло время Европе самостоятельно, без участия США вступать в переговоры с Россией. Похоже, в Евросоюзе это мнение уже стало преобладающим

Объявленное в связи с Днем Победы перемирие между Россией и Украиной, которое истекает в ночь на 12 мая, стало плодом миротворческих усилий президента Трампа на украинском направлении.

«Это инициатива Трампа»,— подтвердил журналистам 11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробности раскрыл помощник президента Юрий Ушаков. «Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом»,— сообщил Юрий Ушаков автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Я бы не сказал, что в Вашингтоне как-то бросают украинскую проблематику. И об этом как раз свидетельствуют вот наши контакты телефонные активные»,— продолжал господин Ушаков.

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву. Мы продолжим с ними диалог»,— сообщил он.

По словам Юрия Ушакова, новых решений о продлении перемирия принято не было. Помощник президента Путина также напомнил о неизменности позиции России, добивающейся полного перехода Донбасса под свой контроль, к чему Украина пока не готова.

«Пока она не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте. Понимаете? Вот в чем дело»,— добавил он.

Разъяснения Юрия Ушакова были сделаны после того, как 9 мая, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Дональд Трамп выразил надежду на то, что инициированное им перемирие между Россией и Украиной может быть «значительно продлено».

«Может быть. Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы этот конфликт был завершен»,— заявил Трамп, по словам которого президенты Путин и Зеленский согласились на его предложение о временном прекращении огня «без колебаний».

Главные сенсационные заявления прозвучали в ходе состоявшейся вечером 9 мая пресс-конференции российского президента в Кремле. Как сообщил Владимир Путин, идея президента Трампа о перемирии родилась во время обсуждения вопроса о безопасности иностранных посольств в Киеве.

Этот вопрос приобрел особую актуальность в связи с беспрецедентно жестким предупреждением Минобороны РФ в ответ на попытки украинской стороны грозить Москве и ее зарубежным гостям ударами во время празднования Дня Победы.

После заявления Минобороны глава МИД РФ Сергей Лавров позвонил госсекретарю США Марко Рубио, среди других вопросов обсудив с ним украинский кризис.

Перед этим, 29 апреля, свой разговор с Трампом инициировал Владимир Путин. «В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов господином Трампом у нас возник разговор о 9 мая. И, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд: он вспомнил наше союзничество в общей борьбе против нацизма»,— сообщил журналистам президент Путин.

«В результате этих дискуссий и возникла инициатива президента США господина Трампа о дополнительных двух днях перемирия и обмена военнопленными в эти два дня»,— продолжал российский президент.

«Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению»,— дал свою оценку перспектив украинского урегулирования Владимир Путин, что стало неожиданностью для многих.

Подтвердив готовность встретиться с Зеленским в Москве или в третьей стране, Путин отметил, что такая встреча будет возможна только для подписания мирного договора.

Еще одним сенсационным заявлением Владимира Путина стал его призыв начать восстановление отношений с Европой, которая на сегодняшний день не только остается главной опорой Украины, но и заявляет о подготовке к большой войне с Россией.

«Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, уже обозначилось и будет набирать обороты. И в конечном итоге мы восстановим отношения со многими странами, которые пытаются предать эти отношения сейчас анафеме. Но чем раньше это произойдет, тем лучше и для нас, и для европейских стран»,— отметил Владимир Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой европейский политик был бы предпочтителен для Москвы на будущих переговорах с ЕС, Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Призыв российского президента прозвучал вскоре после того, как Минобороны РФ в апреле опубликовало список восьми европейских стран с указанием адресов филиалов украинских компаний в Европе, производящих беспилотники для ударов по России.

Обнародование списка европейских компаний, которые пытаются помочь Украине замедлить российское наступление и наносить удары вглубь российской территории, было расценено как жесткое предупреждение Москвы о возможности нанесения ответных ударов по целям в Европе, несмотря на угрозу прямого конфликта со странами НАТО.

Предложение Владимира Путина вступить в диалог с Европой после многолетней паузы в условиях СВО уже послужило триггером дискуссии о возможных участниках и предмете переговоров.

Как сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правящей коалиции Германии, помимо бывшего канцлера Шрёдера в Берлине обсуждают кандидатуру действующего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Перед тем как что-то обсуждать с Россией, мы должны решить между собой, о чем вести переговоры с ней»,— предупредила 11 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас, по словам которой этот вопрос будет обсуждаться на запланированной на конец мая неформальной министерской встрече ЕС.

Каллас исключила возможность назначения бывшего канцлера Шрёдера переговорщиком с Россией. «Шрёдер — известный высокопоставленный лоббист государственных российских компаний, так что если он будет представлять ЕС, то он будет сидеть по обе стороны стола»,— заявила она.

К общеевропейской дискуссии присоединился президент Финляндии Александр Стубб, в интервью газете Corriere della Sera заявивший о том, что пришло время Европе вести переговоры с Москвой самостоятельно, без участия США.

«Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем»,— заявил президент Финляндии. «Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, то мы сами должны вступить в прямое взаимодействие»,— добавил он.

Сергей Строкань