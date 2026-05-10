Ушаков: Уиткофф и Кушнер могут уже скоро приехать в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут в скором времени посетить Россию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник президента России Юрий Ушаков (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ Помощник президента России Юрий Ушаков (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву», — сказал господин Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

В предыдущий раз американские переговорщики посещали Россию в конце января. После начала американской кампании против Ирана участие США в переговорах по Украине было приостановлено. В Москве выражали надежду на то, что Вашингтон позднее вернется к своей роли посредника в украинском урегулировании.