Наставник «Локомотива»: Иванов перенес операцию

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Георгий Иванов перенес операцию после полученного повреждения, для него финальная серия закончилась. Об этом сказал наставник команды Боб Хартли после пятого матча серии.

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» на домашней площадке со счетом 4:1. Ярославцы открыли счет во втором периоде, а в третьем его удвоили. В концовке матча гости смогли отыграть одну шайбу.

«Отличная командная работа, сплоченность всей команды. В первом периоде, как у боксеров, обе команды действовали осторожно, не раскрываясь. А во втором периоде мы действительно включились в игру до такой степени, что один из игроков подошел к скамейке запасных и сказал: "Билялов (прим. "Ъ-Ярославль" — вратарь "Ак Барса") выглядит очень-очень уставшим". Думаю, это придало нам сил, и мы успешно атаковали их ворота»,— сказал Боб Хартли после матча.

В прошедшем матче «Локомотив» обыграл «Ак Барс» по вбрасываниям (35:32), несмотря на отсутствие центрального нападающего Георгия Иванова, который в этом сезоне на лед не выйдет.

«Это огромная потеря для нас. До игры Георгий записал мотивационное видео. Я думаю, что ребята бились в том числе и за него. Но весь год мы говорили, что потеря игрока дает возможность кому-то другому выйти на лед. И Красковский вышел и провел потрясающий матч. Он не играл больше месяца, но невероятно много работал. И, судя по его физической подготовке, по его чувству времени, все было идеально»,— прокомментировал Боб Хартли.

Вместе с отсутствием Иванова в звеньях произошли перестановки. Так, в одну тройку вошли Байрон Фрэз, Рихард Паник и Александр Радулов. Хартли рассказал, что между этими тремя хоккеистами мгновенно возникло взаимопонимание. «Рихард Паник был для нас доминирующим игроком. В хоккейном мире его, возможно, не признают великим игроком, но это так»,— добавил Хартли.

«Локомотив» повел в финальной серии со счетом 3:2. Следующий матч против «Ак Барса» состоится 21 мая в Казани. Серия длится до четырех побед у одной из команд.

Алла Чижова