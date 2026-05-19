Нападающий «Локомотива» Иванов пропустит матч финала Кубка Гагарина

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Георгий Иванов не выйдет на пятый матч против казанского «Ак Барса» финальной серии Кубка Гагарина. Состав на игру опубликовал клуб.

Вместо него на лед выйдет Павел Красковский. В звеньях произошли перестановки.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в четвертом матче после столкновения с игроком казанской команды и впоследствии с бортом Георгий Иванов получил повреждение и покинул лед с посторонней помощью. Главный тренер Боб Хартли пояснял, что хоккеиста ждет обследование. По информации «Спорт-Экспресс», Георгий Иванов пропустит остаток финальной серии.

В регулярном чемпионате 25/26 Георгий Иванов провел 68 игр, в них забил 13 голов и сделал 14 голевых передач. В текущем плей-офф нападающий сыграл в 20 матчах, в которых забросил 4 шайбы и сделал 5 голевых передач.

Пятый матч серии пройдет 19 мая в Ярославле. Счет в серии до игры — 2:2.

Алла Чижова