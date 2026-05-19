«Локомотив» повел в финальной серии Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» на домашней арене со счетом 4:1 и повел в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:2.

Игрок команды "Локомотив" Александр Радулов во время матча

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игрок команды "Локомотив" Александр Радулов во время матча

«Локомотив» заработал удаление в первой же смене: в штрафной бокс за грубость отправился Рихард Паник. Казанцы большинство не реализовали, а ярославцы в ходе него даже успели выйти в контратаку, но до броска дело не дошло. Более того, первый бросок «Локомотив» нанес только в середине первого периода (у «Ак Барса» было уже 6 бросков): от синей линии бросил Мартин Гернат, шайбу забрал вратарь гостей Тимур Билялов. Далее хозяева уже начали атаковать и наконец бросать, спасал все тот же Билялов. Приходилось вступать в игру и голкиперу «Локомотива» Даниилу Исаеву: в концовке игрового отрезка он ловушкой отбил в сторону шайбу после броска нападающего Дмитрия Кателевского. Поиграли команды и в формате 4 на 4 из-за стычки форвардов Александра Полунина и Кирилла Семенова. Стартовый игровой отрезок завершился со счетом 0:0.

Второй период активно начали ярославцы. К пятой минуте игрового отрезка «Локомотив» уже вел 11:0 по броскам в створ. И это все-таки привело к шайбе: на 9-й минуте нападающий Рихард Паник принес шайбу на пятак, предварительно резко сменив траекторию, а там Байрон Фрэз сыграл на добивании. После пропущенной шайбы казанцы пошли в атаку. Но уже через 1,5 минуты хозяева забросили вторую шайбу в ворота соперника: Никита Кирьянов фактически вышел один на один с вратарем и резким броском переиграл Тимура Билялова. В тот момент буквально перед Кирьяновым на льду лежал защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер, рухнувший после столкновения с ярославцем Егором Суриным. Удаления здесь судьи не нашли. Гости взяли тайм-аут, а после возобновления вновь пошли атаковать и пытались завладеть инициативой, но «Локомотив» выходил в контратаки и создавал опасные моменты у ворот Билялова. Так, Рихард Паник, завладев шайбой, убежал к воротам «Ак Барса» и бросил, но шайба застряла между щитков голкипера. Счет по итогам второго периода — 2:0.

Начало заключительного отрезка прошло у ворот Тимура Билялова, и привело к третьему голу «Локомотива»: вновь Рихард Паник уже в падении доставил шайбу на пятак, где свою борьбу выиграл Байрон Фрэз и отправил ее в сетку, оформив дубль. После пропущенной шайбы «Ак Барс» заменил вратаря: вместо Билялова вышел Максим Арефьев. Казань вновь полезла на ворота «Локомотива», но и ярославцы не выключались, не давая сопернику создавать опасные моменты и выходя в контратаки. Арефьев делал сейвы.

Во второй половине периода «Локомотив» остался в меньшинстве из-за удаления Мартина Герната — казанцы шансом не воспользовались. Через пару минут ярославцы вновь остались в меньшинстве, «Ак Барс» снял вратаря и игра продолжилась в формате 6 на 4. Через минуту большинства на льду оказались семь игроков «Ак Барса», и команде дали удаление за нарушение. В формате 5 на 4 нападающий «Локомотива» Артур Каюмов забросил в пустые ворота. После пропущенной шайбы казанцы еще раз нарушили правила и остались втроем, а через пару минут ситуация полностью перевернулась, и уже «Локомотив» остался втроем против пятерых. В этом отрезке нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски лишил Даниил Исаева «сухаря». В концовке ярославцам пришлось обороняться, гости завладели инициативой, но прозвучала сирена. Счет по итогам матча — 4:1.

Следующий матч серии состоится 21 мая в Казани. Серия длится до четырех побед у одной из команд.