Море, горы и степь: T2 составила топ направлений для отдыха у ростовчан на майских праздниках

Т2 проанализировала туристическую активность ростовчан по югу России в период майских праздников – с 1 по 11 мая. На основе обезличенных данных компания сформировала цифровой портрет отдыхающих, включая гендер и возраст, а также определила самые популярные направления.



Во время майских выходных жители Ростовской области традиционно отправлялись в короткие путешествия по югу России. По данным аналитики Т2, самым востребованным направлением у ростовчан стали Сочи и федеральная территория Сириус – на курорты Краснодарского края пришлись 56% поездок. Еще 27% ростовчан выбрали оздоровительные зоны Ставрополья, а 17% отправились в Волгоград.

Исследование показало, что туристические предпочтения жителей региона различались в зависимости от периода майских праздников. Так, поездки в Сочи и на курорты Ставрополья были наиболее популярны в начале длинных выходных – с 1 по 3 мая. Волгоград, напротив, чаще выбирали для путешествий во второй половине праздничного периода – с 8 по 10 мая. Туристический пик в городе пришелся на 9 мая.

Также T2 проанализировала возраст путешественников и выяснила, что наибольшую долю составили туристы 35-44 лет – 46% от общего количества отдыхающих. Еще 30% пришлись на пользователей 45-54 лет. Ростовчане 25-34 лет сформировали 14% турпотока, а путешественники старше 55 лет – 10%.

Гендерное распределение оказалось с небольшим перевесом в сторону женщин: 51% против 49% у мужчин. При этом последние заметно активнее пользовались мобильным интернетом во время поездок: они скачали на 14% больше гигабайт во время отдыха.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Развитие сетевой инфраструктуры сегодня требует понимания поведенческих сценариев клиентов – в том числе того, как меняется мобильность абонентов. Аналитика big data позволяет нам видеть ключевые направления перемещения пользователей, прогнозировать рост нагрузки на отдельных участках сети и заранее адаптировать инфраструктуру с учетом растущего трафика. Речь идет как о популярных туристических локациях, так и о транспортных коридорах между регионами – трассах и важных хабах. Такой подход помогает обеспечивать стабильное качество связи и бесшовный цифровой опыт для клиентов как в местах отдыха, так и во время поездок».

Анализ был проведен на основе обезличенных данных абонентов Т2 в период с 1 по 11 мая 2026 года. В исследовании учитывались поездки жителей Ростовской области в курортные зоны Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Волгоградскую область.

